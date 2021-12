Timbalada e seus timbales agitam a Barra

E chegam os timbales e a animação da Timbalada ao Circuito Barra-Ondina, com centenas de foliões nesta sexta-feira, 13. Com Denny, vocalista da banda, puxando o bloco de mesmo nome, e depois da passagem de Léo Santana, com trio independente, e Saulo, com o Cerveja & Cia, agora o Circuito Dodô vai ganhando ares de carnaval, neste segundo dia oficial da festa.

Na sequência da programação oficial do circuito, a próxima atração é Claudia Leitte, com o bloco Cocobambu.

<GALERIA ID=19848/>

