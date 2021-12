Tiago Abravanel se diverte na folia baiana

Mais uma vez de passagem pela folia baiana no sábado, 2, o ator Tiago Abravanel afirmou que tentar levar a energia do Carnaval de Salvador durante o restante do ano.

Acompanhando a festa pelo camarote Skol Puro Malte, no circuito Dodô, na Barra-Ondina, ele também disse que o Carnaval é uma época boa para as pessoas mostrarem quem são. "Acredito que no Carnaval, as pessoas se sentem livres para mostrar quem são. Acho que esse sentimento de ser o que a gente acredita que é deveria acontecer a vida toda, não só no Carnaval".

Ele também comentou que os blocos tem trazido de forma descontraída, mais conscientização para os foliões. "Sinto que os blocos conseguem trazer conscientização para a festa. Ficou muito forte essa questão do respeito as mulheres, do não é não.

O artista também arriscou três hits que podem ganhar como música do Carnaval de 2019. "Tem a Crush Blogueirinha do Léo Santana. Gosto muito de Teleguiado, de Ivete (Sangalo) e também a Abaixa que é tiro, do Parangolé.

