Solange agita foliões com música feita em parceria com Falcão

Usando um collant amarelo com brilho e um 'pompom' imenso de pelúcia, a cantora Solange Almeira arrastou a pipoca na noite deste sábado, 10, no circuito Dodô (Barra-Ondina), com músicas que fizeram o público cantar e dançar.

Ainda que seja lançamento, o hit da cantora, em parceria com o cantor Falcão, da banda 'O Rappa', foi cantado com muita animação pelos foliões.

Ainda teve tempo para dar uma provocada. Antes de cantar a música 'Fala com meu copo', Solange sugeriu. "Quando o parceiro, ou a parceira, resolve dar um tempo bem antes do Carnaval, para ter aquele vale-night, você diz isso" e começou a cantar a música, levando os foliões a loucura.

A cantora se apresentou ao lado do grupo FitDance em cima do trio.

