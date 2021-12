Segundo dia de Carnaval na Barra é de homenagens à Axé

Enquanto muitos ainda aproveitavam o dia de sol nas praias de Salvador, os trios já arrastavam foliões pelos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira, 13, segundo dia oficial do Carnaval.



No Campo Grande os blocos Quabales e As Muquiranas já ocupavam as ruas quando a programação começava na Barra ao som de Léo Santana, que puxava foliões pipoca em um trio independente. O cantor, que estreia na festa em carreira solo, cantou o melhor do pagode baiano, em especial aqueles que fizeram sucesso quando ainda fazia parte da Parangolé. Fãs do cantor usaram camisa personalizada com o nome "Arrastão LS".



O cantor ainda ganhou, do Youtube, o prêmio de maiores visualização nos vídeos. A plataforma de vídeos irá distribuir cerca de 10 premiações ao longo do Carnaval.



Em seguida foi a vez de Saulo abrilhantar a festa. O cantor abriu o desfile com uma homenagem a Axé Music, que este ano completa 30 anos, e cantou músicas como "Chame Gente", música de Moraes Moreira, e "Rosa", do Olodum. O cantor se vestiu de branco, com uma roupa que lembrava as mortalhas usadas nos antigos carnavais.



Denny e a Timbalada chegaram logo depois com o bloco formado pelos timbaleiros. O artista, que cantou sucessos como "Jesus é Palestino" e "Beija-flor", deu uma pausa para atender o pedido de uma fã. Ela queria ouvir "Tuck Tuck", nova música do grupo.



Vestida de anjo, Claudia Leitte esbanjou sensualidade no Circuito Dodô. Claudinha, como é carinhosamente chamada, usou um traje inspirado em um anjo da guarda, nas cores branco e prata, que foi idealizado por ela em parceria com o estilista Renato Thomas. A artista, que se apresentou nesta sexta para os foliões do bloco Cocobambu, recebeu no trio os convidados Valesca e MC Guimê.



A Oito7Nove4, formada por Rafa e Pipo Marques, também marcaram presença no circuito. Eles puxaram os foliões do bloco Banana Coral pelo quinto ano consecutivo. A dupla apostou em um repertório diversificado, além de seus hits "Tá Afim de Namorar" e "Peixinho", lançada para o Carnaval deste ano.



O cantor Bell Marques, que esse ano voltou ao Carnaval em carreira solo, puxou os foliões do bloco Pra Ficar/Vumbora. O cantor, que na época do Chiclete com Banana era conhecido por não variar o repertório, desfilou na Barra ao som de "Porque Homem Não Chora", do cantor Pablo.



Em seguida o cantor fez uma homenagem à amiga Ivete Sangalo. "Vou cantar agora uma música de uma das maiores cantoras do país. E temos a sorte dela ser baiana", disse Bell, cantando "Tempo de Alegria".



O Psirico entrou na avenida logo depois, com horas de atraso. Para compensar os foliões, Márcio Victor estava mais animado do que nunca. O cantor fez um verdadeiros arrastão pelo circuito ao som de muito pagode.



Pouco antes do Cristo da Barra, Márcio deu uma pausa para saudar o também pagodeiro Igor Kannário, que marcava presença no camarote Licia Fabio. "Igor Kannário, meu irmãozinho, fico feliz, que o nosso prefeito, que é o melhor prefeito do Brasil, ter lhe chamado para fazer parte dessa festa", disse Victor, antes de seguir com refrão "Na manha".



Outro que estava elétrico foi o cantor Tomate. Ele puxou o bloco Fissura e levou para seu repertório não só as já conhecidas do axé, mas também sucessos como "Elevador", de Ana Carolina.



No trio independente, Daniela Mercury e seus bailarinos apareceram com figurinos inusitados. Enquanto ela cantava ao redor de um caixão, eles a arrodeavam vestidos de caveiras.



Depois foi a vez do forró da Aviões do Forró tomar conta do circuito, seguido por Patchanka. Em seguida, o folião curtiu a passagem dos DJs Bob Sinclar, Mark, Ursa e Yzesz, banda Eva, Neto LX e Luana Monaliza.



3º dia da folia



E a programação não para por aí. Neste sábado,14, o Carnaval segue para o terceiro dia de folia. A programação tem início logo pela manhã, às 10 horas, com o bloco Happy. Tio Paulinho e a banda Babado Novo, com Mari Antunes, vão animar a acriançada.



Mais tarde, a partir das 14h30, as atrações Microtrio, Kart Love e MC Guimê retomam a programação da festa. Depois é a vez de Ivete Sangalo estrear no circuito, seguida por Durval Lelys, Bell Marques, Timbalada, Duas Medidas, Luiz Caldas, Tomate, Chiclete com Banana e Cheiro de Amor, entre outros.

