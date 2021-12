Saulo faz homenagem à Axé Music cantando antigos carnavais

O cantor e compositor Saulo Fernandes encantou o público na tarde desta sexta-feira, 13, no segundo dia oficial do carnaval de Salvador. Puxando o bloco Cerveja&Cia, Saulo estreou no circuito Dodô (Barra-Ondina) com o bloco lotado de foliões. Entoando músicas de antigos carnavais e relembrando a história da Axé Music, que esse ano completa 30 anos.

Vestidos de branco, Saulo e banda, encantaram o público da Barra.

