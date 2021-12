Preta Gil celebra 20 anos do Expresso 2222 em cima do trio

A cantora Preta Gil celebrou neste sábado,10, os 20 anos do Camarote Expresso 2222. A festa foi feita durante o desfile do Bloco da Preta pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Com direito a "Parabéns pra você", Preta agradeceu a Flora Gil e aos colaboradores do espaço. Pela primeira vez, o Expresso 2222 abriu as vendas de camisas para o público. Até o ano passado, somente convidados podiam curtir a folia do local.

Além do parabéns, a cantora também apresentou outros sucessos da música baiana e de sua carreira, como "Sinais de Fogo".

adblock ativo