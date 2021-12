Presente no Carnaval desde criança, Viviane Tripodi anima trio sem cordas

Viviane Tripodi praticamente nasceu na folia. Na saída do seu trio sem cordas do Farol da Barra, na noite deste sábado, 10, ela revelou que participa do Carnaval de Salvador desde os 7 anos.

Vestida com uma roupa branca com direito a coroa e muito brilho, a cantora aproveitou para homenagear Ivete Sangalo, cantando "No Groove".

"Eu vou cantar esta música para homenagear a mãe de duas meninas lindas. Esta é pra você, minha irmã Ivete!", disse ela.

Ela também canta o sucesso "Maimbê Dandá", que ficou conhecido na voz de outra estrela da axé, Daniela Mercury e que foi composta por Carlinhos Brown.

