A tradicional 'Pipoca do Saulo" arrasta multidão no segundo dia de folia. Com o tema "Pipoca de Cores e da Fantasia", o cantor puxa o trio sem cordas no circuito Dodô (Barra-Ondina).

A inspiração veio em homenagem ao Festival das Cores da Índia (Holi), onde um pó colorida dá um tom cheio de astral para quem curtia o momento. o Cantor Thiago Abravanel chegou para prestigiar Saulo.

Pipoca do Saulo arrasta multidão no segundo dia de folia | Foto: Divulgação/ATarde

