‘Pipoca das Cores’ leva os foliões ao delírio na Barra-Ondina

Uma mistura de cores, axé e boas vibrações levaram os foliões à loucura, na tarde da sexta-feira, 1º, na tradicional pipoca do cantor Saulo Fernandes, no circuito Barra-Ondina. Com o tema “Pipoca das Cores”, a festa foi inspirada no Holi, Festival das Cores da Índia, uma celebração sociocultural e espiritual.

“A nossa festa é pra falar de amor, igualdade e respeito. Vivemos uma sequência de momentos preto e branco, sem cor, e é hora de colocar esperança na vida das pessoas. Queremos iluminar o circuito com um show de cores”, disse o cantor.

O material utilizado para compor a diversão dos foliões foi o Zim, um pó atóxico, biodegradável e lavável, feito com amido de milho e corantes alimentícios. No total, oito grandes sacos de 25 quilos com as várias cores estavam disponíveis no Farol da Barra. Além disso, dois mil pacotes de Zim foram distribuídos no desfile.

O estudante de fisioterapia, Matheus Santana, 21 anos, destacou a emoção de participar da pipoca de Saulo. “Eu admiro o apreço que ele tem por cada fã e as letras que tocam com verdade e empatia.

