Parte de camarote desaba no circuito Barra/Ondina

Uma parte da estrutura do camarote da cervejaria Brahma desabou na madrugada desta segunda-feira, 16. O desabamento aconteceu por volta das 5h devido à chuva que atingiu o bairro. O camarote fica no Circuito Barra/Ondina.

A parte da estrutura que cedeu fica voltada para a praia. Ambulantes que estavam na rua em frente ao camarote no momento do desabamento se assustaram com o barulho. Segundo um deles, o estrondo parecia o de um prédio desabando.

Até às 11h, uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda estava dentro do camarote, avaliando a situação. Ainda não há informações sobre a possibilidade de funcionamento do local nesta segunda.

Em nota, a assessoria do camarote informou que ninguém ficou ferido, pois o desabamento aconteceu após o encerramento das atividades, quando não havia mais foliões no espaço.

Confira a íntegra da nota:

Por motivos de força maior, a organização do Camarote Bar Brahma informa que a forte chuva que caiu na madrugada desta segunda, 16/02, danificou uma parte de cobertura do camarote.

No momento do incidente, após o encerramento das atividades, às 5h, não havia ninguém no local.

A organização do camarote está reunida neste momento com autoridades competentes para avaliar as condições de operação e assim que possível divulgará uma nova nota com mais informações e orientações aos clientes.

