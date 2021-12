O Parangolé é consolidado como uma expressão forte do pagode baiano. Com 20 anos de estrada, a banda está sob o comando do cantor Tony Salles desde 2014. Hit do verão, a música Sarra na Pista Novinha, é uma das promessas para concorrer à música do Carnaval deste ano.

Para a folia, a banda se diversificou e vai agitar em um nicho que tem crescido: o trio sem cordas. Sobre a experiência, completamente contrária aos camarotes, o cantor declara: “Não vejo nada de errado quanto a tocar nos camarotes, mas prefiro a rua. A energia de passar pelas pessoas, de ver uma verdadeira multidão acompanhando o trio é indescritível”, confessa o vocalista, Tony Salles.

Luana Almeida e Itana Silva Parangolé fará festa na folia para celebrar seus 20 anos

A trajetória da banda traz grandes sucessos, como Negro Lindo, Madeira de Lei, Favela e A Santa – que emocionou os fãs em 2009. Para comemorar o sucesso da carreira, Tony espera poder retribuir todo o carinho dos fãs. “20 anos não são 20 dias, então temos que comemorar, sim, e com uma festa para toda a nação parangoleira. Por mim, faria um show em cada bairro”, diz, rindo.

Junto ao axé, o pagode tomou conta do Carnaval soteropolitano. Para o cantor, o ritmo conquistou espaço na festa momesca por traduzir a alegria de viver dos baianos.

“Buscamos deixar sempre registrado o nosso nome nesta que é considerada a maior festa popular do mundo. O pagode é consumido por todos. É um ritmo gostoso, que, nos primeiros batuques, já contagia. Procuramos fazer algo que misture as letras com os ritmos e faça todos absorverem de forma limpa. É lindo de se vê a multidão te acompanhando, cantando e dançando a sua canção. É um momento mágico, indescritível”, considera Tony Salles.

Tony pontua, ainda, que, para fazer sucesso, a equipe se esforça para escolher o melhor para o público: “Quando paramos para escolhermos as músicas do CD e a de trabalho, sempre vem a dúvida sobre o sucesso que ela vai fazer. Afinal, agradar a todos é quase impossível. Sempre há aquelas que mais gostamos, que nos identificamos mais, e Sarra na Pista Novinha foi uma delas”.

Sobre os hits de verão do “Parango”, o vocalista revela surpresa por ter sido recebido de forma acolhedora pela nação parangoleira. Para isso, a banda prepara as músicas já pensando nas coreografias, que serão executadas por fãs nos shows.

“Tudo cresceu de uma forma tão linda, tão contagiante, que, quando vimos, já estávamos na boca do povo. Eu fico feliz porque é a musicalidade do Parangolé que, mais uma vez, contagia a todos. Antes de Sarra na Pista Novinha, estávamos com Devagarinho, que também conquistou o nosso público. Sempre procuramos colocar a musicalidade nas nossas canções, para não perder a origem do Parango. Trabalhamos música por música, já imaginando a coreografia, a galera sendo contagiada por aquela canção”, enfatiza Tony Salles.

Trio sem cordas Trio sem cordas

Se depender de trabalho, o futuro do Parangolé será reservado para colher os frutos do esforço e dedicação: “Acabamos de lançar o nosso CD ao vivo. Planos sempre temos, e muito. Afinal, não vivemos sem sonhos, não é? O ano só começa depois do Carnaval, e nós já estamos bolando várias coisas para o Parango sair mais uma vez conquistando todos”. Além de Salvador, a banda também vai fazer o Carnaval de outros estados, como Mato Grosso e Pará, provando que a dinastia parangoleira é um sucesso.

