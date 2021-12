Oito7Nove4 puxa bloco com repertório diversificado

A Oito7Nove4, formada por Rafa e Pipo Marques, puxaram os foliões do bloco Banana Coral pelo quinto ano consecutivo, nesta sexta-feira, 13, no Circuito Dodô (Barra/Ondina). Eles apostaram em um repertório diversificado com músicas que vão desde o hit "Pra Lavar", do cantor Latino, aos sucessos da axé music como "Praieiro", do Jammil.

Ao passarem pela Barra, Rafa e Pipo ainda chamaram um dos integrantes da banda, Marcelão, para ensinar a coreografia de "Tá Afim de Namorar", uma de suas músicas, cujo refrão pede "estique o braço e jogue o outro, faça o movimento, com a mão na cabeça e na cintura".

A dupla ainda cantou "Peixinho", lançada para o Carnaval deste ano, para animar os fãs e os foliões.

