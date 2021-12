MC Guimê é um dos convidados do Kart Love em trio

A banda Kart Love terá convidados de diferentes estilos durante sua participação no carnaval, com o o bloco Nu Outro, no sábado, 14. A banda dividirá seu trio com o funkeiro paulista MC Guimê, dono dos hits "Na Pista Eu Arraso" e "País do Futebol".

O cantor Tayrone Cigano, um dos nomes atuais do arrocha baiano, também fará uma pequena apresentação. O pagodeiro Igor Kannário que estará presente em algumas músicas, já até ensaiou com a banda.

adblock ativo