Márcio Victor saúda Igor Kannário no circuito Dodô

Depois das polêmicas envolvendo o cantor Igor Kannário, e após ter a confirmação dada pelo prefeito ACM Neto da sua participação no Carnaval de Salvador, o pagodeiro teve sua primeira aparição na festa com uma ótima receptividade. Nesta sexta-feira, 13, Igor apareceu no camarote Licia Fabio e foi muito bem recebido pela promoter e seus convidados.

Na passagem do bloco do Psirico, o vocalista Márcio Victor parou em frente ao camarote para saudar o colega. "Igor Kannário, meu irmãozinho, fico feliz, que o nosso prefeito, que é o melhor prefeito do Brasil, ter lhe chamado para fazer parte dessa festa", disse Victor, que completou: "e tem uma coisa eu quero deixar clara aqui: volta e meia alguém me pergunta quem é mais barril, se eu ou Kannário. O maior barril de Salvador é Igor Kannário". Nesse momento, os foliões gritavam o nome de Kannário.

Márcio Victor continuou o circuito ao som dos seus sucessos.

adblock ativo