Márcio Victor e Anitta arrastam multidão no circuito Dodô

Com um croped e uma saia longa dourados e uma barriga de grávida fictícia, o cantor do Psirico, Márcio Victor, arrastou seu público, na noite desta sexta-feira, 10, pelo circuito Dodô (Barra-Ondina).

O look, uma homenagem à diva da axé music Ivete Sangalo, ausente na folia momesca deste ano por causa da gravidez de gêmeas, chamou atenção e dominou a fala do cantor no percurso, entre uma quebradeira e outra puxada no microfone.

"É difícil, mas Ivete merece. Ela é nossa", disse Márcio de cima do trio elétrico demonstrando incômodo com a roupa feminina apertada. A reclamação foi repetida algumas vezes, mas não tirou o brilho da brincadeira, que, de uma forma ou de outra, marcou a presença de Ivete na festa.

"Estou bem menininha, bem bonitinha", brincou ele em alusão a um 'meme' que a cantora baiana costuma repetir nas suas redes sociais. Na sequência, puxou o sucesso "Toda Boa".

O público, animado com o segundo dia de festa na orla marítima, seguia as ordens do vocalista, que em 2018 disputa mais uma vez o título de Música do Carnaval com a música 'Popa da Bunda', parceria com o grupo revelação da folia, Àtttóxxa.

A música também entrou no repertório. Dali em diante, era hora das 'novinhas' quebrarem até o chão com seus microshorts jeans e um rebolado de dar inveja a qualquer dançarina profissional.

Márcio Victor foi ‘grávido’ para comandar trio (Foto: Mila Cordeiro l Ag. A TARDE)

Baile funk

Quem veio logo atrás, arrastando um séquito de fãs jovens, foi o maior sucesso pop do Brasil no momento e a atração mais aguardada para o dia por alguns. A cantora carioca Anitta transformou a orla de Salvador em um verdadeiro baile funk, ao som do hit 'Vai Malandra' e de outros sucessos do seu projeto Check Mate.

Repetindo o ano passado, quando estreou na folia soteropolitana, ela trocou o Rio de Janeiro pela Bahia durante o período momesco. "Eu estou sabendo que agora a Bahia é funkeira. Quero ver isso", gritou ela, para os fãs responderem, logo na sequência, com gritos e aplausos.

Em seguida, ela surpreendeu entoando sucessos da MPB. No ritmo do R&B, cantou Tim Maia, emendou com os sambinhas cariocas de Sérgio Mendes. No entanto, o delírio do público aconteceu, de verdade, quando as músicas da cantora, com grande influência eletrônica americana, foram tocadas.

A voz de Anitta, bastante aguda, sumia no som estridente do trio elétrico, por vezes. Parecia cantar abaixo do tom da banda, que estourava os auto-falantes do caminhão de som. No itinerário da folia, porém, animou quem foi vê-la. O funk tomou conta da Bahia.

