Léo Santana ganha prêmio do Youtube no Carnaval

Léo Santana é a primeira grande atração do segundo dia do Carnaval no Circuito Dodô, nesta sexta-feira, 13. O cantor ganhou , do Youtube, o prêmio de maiores vizualização nos vídeos. A plataforma de vídeos irá distribuir cerca de 10 premiações. O cantor Neto LX também recebeu a homenagem nesta quinta-feira, 12.

Mesmo com trio independente, fãs do cantor usaram camisa personalizada com o nome "Arrastão LS". Um dos convidados do Léo no seu trio é Tayrone Cigano, que embala o público com seus sucessos, como "Que Mal Te Fiz Eu".

<GALERIA ID=19845/>

adblock ativo