Léo Kret fala sobre gravação de clipe com Anitta

A dançarina e deputada baiana, Léo Kret da Bahia, esteve no Expresso 2222, situado no circuito Dodô (Barra-Ondina) no sábado, 2, terceiro dia de Carnaval de Salvador.

Em entrevista com o Jornal A TARDE, Léo Kret falou sobre a gravação do clipe da música 'Bola Rebola' da cantora Anitta. "Surgiu a oportunidade dela gravar aqui em Salvador o clipe da música nova e ela me mandou um áudio, pelo WhatsApp, dizendo que me queria no clipe e claro que aceitei", confessou.

Léo Kret que lançou seu clipe da música Beabá, single que deu sucesso a dançarina no grupo Saiddy Bamba, na última terça-feira, 26. Ela falou que participar do clipe com a funkeira foi gratificante. "Estar no clipe de Anitta para mim foi ótimo, porque está alavancando o meu trabalho; estar junto com uma pessoa de sucesso nacional e internacional", comemorou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

