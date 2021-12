Jovem é preso em flagrante após agredir mulher no circuito Dodô

Um jovem foi preso neste domingo, 11, suspeito de agredir uma mulher durante o carnaval do Circuito Dodô (Barra-Ondina).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Vinícius da Conceição Costa, 19 anos, agrediu a companheira na rua Marquês de Leão, na Barra.

A vítima foi espancada com socos e pontapés e ao cair, bateu a cabeça no chão. Ainda segundo a SSP-BA, ela foi socorrida por populares para o posto de saúde e transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Vinícius foi preso em flagrante por uma unidade da Ronda Maria da Penha e encaminhado para a Central de Flagrante.

Outro caso

No sábado, 10, outro homem foi preso suspeito de agredir a esposa com socos durante o carnaval no Pelourinho. Márcio Borges da Silva, de 31 anos foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), no Engenho Velho de Brotas, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica.

