Jojo Todynho e Valesca cancelam shows após camarote ser interditado

O Camarote Tribus, localizado no Clube Espanhol, no bairro de Ondina, em Salvador, foi interditado nesta sexta-feira, 9, e está proibido de funcionar durante o Carnaval. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), o camarote não entregou a licença de funcionamento.

O órgão municipal também argumentou que o espaço não cumpre os requisitos de segurança para funcionar. Se a licença de funcionamento for entregue ao órgão a tempo, o Tribus poderá abrir durante o Carnaval.

Contudo, atrações do camarote usaram as redes sociais para cancelar shows no local. Após o Rouge cancelar a participação no Camarote Tribus, as cantora de funk Valesca Popozuda e Jojo Todynho também anunciaram que não irão mais se apresentar no espaço.

A reportagem do Portal A TARDE está tentando entrar em contato com o camarote, mas não conseguiu até o momento da publicação desta matéria.

adblock ativo