Ivete Sangalo retorna ao Carnaval em clima apoteótico: "Tô feliz da vida"

Apoteótico! Assim podemos definir o retorno de Ivete Sangalo ao Carnaval de Salvador, neste sábado, 2, após ficar afastada da folia no ano passado por conta do nascimento das filhas gêmeas Marina e Helena. A cantora chegou ao trio do bloco "Coruja", no Circuito Dodô (Barra-Ondina) sob a expectativa de uma multidão que, ansiosa, entoava gritos como "é a melhor cantora do Brasil" e "a rainha voltou", ilustrando o clima triunfante.

Momentos antes da apresentação, a cantora se emocionou ao falar do retorno.“Eu tô feliz da vida. No ano passado, meu Carnaval foi ultra, mega especial. Mas voltar também é especial porque as pessoas recebem com respeito e carinho. Querer bem faz bem para todo mundo, e é recíproco”.

Foi a primeira vez que o “Coruja”, comandado pela cantora desde 2008, saiu em um sábado de Carnaval. O bloco desfila também neste domingo, 4, e na segunda, 5. “Veveta”, como é carinhosamente chamada pelos fãs, detalhou como se preparou para encarar essa maratona.

“Esse ano a preparação foi muito mais vocal do que física, por causa dos meus filhos. De repente, passei de um para três filhos. Não teve nem um número intermediário. Mas eu tenho prazer em ser mãe e consciência também”, revelou a cantora, que neste ano não irá participar do tradicional arrastão, justamente por causa da obrigação com os filhos.

Do lado de fora, a expectativa só aumentava entre os fãs. E teve até gente vindo de outro continente para prestigiar o momento. “O Carnaval de Salvador é incrível. E hoje será épico com Ivete. Viemos por causa dela", disse a portuguesa Stephanie Cardoso, 33 anos, que estava acompanhada da amiga Sara Souza, 30, que também é do país europeu.

Vestindo um figurino verde-claro e chinelos, Ivete subiu no trio por volta das 15h30, para delírio do mar de foliões que estavam na expectativa. A baiana iniciou com o sucesso mais recente “Teleguiado”, aposta dela para a folia e, na sequência, emendou o hit “Cadê Dalila”.

Famosos prestigiam

Um time de celebridades também marcou presença no retorno de Ivete e curtiram a apresentação de cima do trio. Entre os famosos, estavam Fernanda Gentil, Isabella Santoni, Bruna Marquezine e Claudia Raia.

Esta última, finalmente estreou no Carnaval de Salvador, após recusar diversos convites da própria Ivete, “Ela me convida há pelo menos 17 anos, pois somos amigas da vida inteira. Como eu estava sempre trabalhando, nunca tive tempo de vir. Mas dessa vez achei que era muito importante, não pelo retorno, porque ela nunca esteve fora. Só foi rapidinho parir duas meninas e voltou”, disse a atriz, de 52 anos, que estava acompanhada do noivo Jarbas Homem de Mello.

