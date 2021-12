Idosos esbanjam alegria e disposição no circuito Barra/Ondina

O Carnaval de rua é para todos e não há limite de idade para curtir a folia. Prova disso são os foliões idosos que marcaram presença no Circuito Dodô (Barra/Ondina), mostrando que possuem alegria para dar e vender. Dona Eneclides Brito de Souza, de 97 anos, todos os anos curte a programação do Pelourinho, acompanhada do filho Marcos, mas nesta sexta-feira, 9, resolveu fazer sua estreia no circuito Dodô (Barra-Ondina).

"Eu esqueci minha roupa hoje, que é uma saia longa e tem até coroa, então vim com essa", diz ela, mostrando a vestimenta cheia de brilho. E quem acha que ela fica sentada só vendo o trio passar, está muito enganado. Segundo Marcos, eles já tinham seguido o trio de Saulo e de Bell Marques, que saíram do Farol da Barra no início da tarde.

Já Dona Yara Ribeiro, 87, curtiu a pipoca de Carlinhos Brown com o filho, o ator Freddy Ribeiro. Ela esparava a pipoca do cantor Igor Kannário, que já curtiu no ano passado. Segundo Freddy, as pessoas respeitam muito e até fazem uma roda para protegê-la quando o trio passa. Ela é madrinha do cantor Jota Veloso e conhece toda a família de Dona Canô. Nesta sexta, Caetano Veloso, que está no Camarote Expresso 2222, avistou dona Yara na folia e fez questão de cumprimentá-la.

