Homem é preso por assédio, após apalpar as nádegas de uma mulher no Carnaval

Um homem foi preso no último domingo, 3, depois de apalpar de maneira não consensual as nádegas de uma foliã que curtia o Carnaval, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

A vítima, junto a duas testemunhas que preferiram não se identificar, procuraram a Polícia Militar, que encaminharam o rapaz para o posto da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), instalada dentro do circuito.

Jailson Magalhães Ribeiro confessou o crime e vai responder por importunação sexual. A delegada do DEAM de Brotas, Érica Fernanda Costa, autuou o folião que passará pela audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

Vale lembrar, que esse é o primeiro Carnaval que o assédio e configurado como crime, podendo pegar até cinco anos. De acordo com a Polícia Civil, esse foi o primeiro caso de importunação sexual registrado no carnaval.

