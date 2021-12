Homem é preso com cocaína no circuito Dodô

Um homem foi detido na sexta-feira, 9, por policiais infiltrados no circuito Dodô, em Ondina, ao ser flagrado com 14 porções de cocaína e R$ 112, em espécie, no espaço da folia.

Conforme nota da Polícia Civil (PC-BA), o suspeito, identificado como Claudemiro dos Santos Neto, de 29 anos, foi retirado da festa e encaminhado para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na avenida ACM, onde passará por audiência de Custódia.

De acordo com o delegado Marcelo Sansão, diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), em apenas dois dias oficiais de Carnaval, as equipes, lotadas nos três postos do departamento, nos bairros da Barra, Ondina e Piedade, já conduziram aproximadamente 500 pessoas por porte ou uso de drogas.

adblock ativo