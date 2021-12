Harmonia do Samba faz o folião dançar muito pagode na Barra

Depois de comandar "As Muquiranas" no Campo Grande (Circuito Osmar), o Harmonia do Samba puxa o bloco Meu e Seu, na Barra (Circuito Dodô, neste domingo, 15. No começo do desfile na Barra, Xanddy pediu para os foliões aproveitarem o pôr do sol.

Durante o desfile, Xanddy gritou várias vezes o nome de Márcio Victor, que, no sábado, teve de ser hospitalizado para fazer uma cirurgia de apendicite.

Xanddy entrou no circuito da orla com uma camisa em homenagem aos 30 anos da Axé Music.No início do desfile, ele tocou "Mandei meu cavaco chorar" e disse: "Vou tocar uma das músicas que impulsionou a banda para o Brasil."

Em seguida, a funkeira Anitta subiu no trio e seguirá com o grupo até o final do percurso, em Ondina.

