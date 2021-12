Grupo de baleiros protesta na entrada do circuito Dodô

Um grupo de baleiros fez um protesto em um dos pontos de acesso ao circuito Dodô (Barra-Ondina) na noite desta sexta-feira, 9. Servidores da prefeitura acompanham a situação.

Os ambulantes reivindicam o acesso ao espaço, pois alegam que foram impedidos de vender os produtos no espaço. Eles tentam barrar a entrada dos foliões no local, nas proximidades do estacionamento do Shopping Barra.

Em contato com a prefeitura e a Guarda Municipal, os órgãos informaram que não estão cientes do ocorrido.

