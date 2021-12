Governador promete repetir investimento no folião-pipoca

Cercado por repórteres, o governador da Bahia Rui Costa, chegou ao camarote Licia Fabio por volta das 23 horas, desta sexta-feira, 13, segundo dia da folia em Salvador.

Perguntado sobre o que está achando da festa, Rui disse que está achando maravilhoso e que as pessoas têm comentado que a festa está muito bonita e têm se sentido seguras. "Reforçamos o efetivo policial para receber os baianos e turistas nesses dias de festa", disse.

Sobre o investimento de R$ 25 milhões na programação para o folião-pipoca, com trios independentes, o governador disse que pretende continuar no próximo carnaval. "Pretendo conversar com o prefeito de Salvador para que no próximo ano a gente consiga fazer uma programação em conjunto e ainda mais elaborada", disse o governador, lembrando a apresentação de Bell Marques e Margareth Menezes no Circuito Osmar nesta quinta-feira, 12.

Quanto à agenda do Carnaval, Rui declarou que pretende passar uns dias nas cidades do interior. Na segunda-feira, 16, ele segue para Barreiras para prestigiar a festa do município e na quinta-feira, 19, ele vai para Porto Seguro, quando começa a folia no Extremo Sul do estado.

