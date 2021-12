Estrelas da axé music fazem a festa do folião pipoca na Barra-Ondina

Os blocos foram substituídos pelos trios sem cordas na quinta-feira, 28, reforçando o que acontece desde 2017: o folião pipoca é quem comanda o primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Os abadás deram lugar às fantasias. O estudante Pedro Silva, 19 anos, carregava uma enorme coroa dourada na cabeça. “Quem é rei merece homenagem”, dizia, em referência ao cantor Saulo.

Os Irmãos Macêdo estavam se preparando para subir na réplica da Fubica, primeiro trio elétrico, criado por Dodô e Osmar em 1950, quando Saulo chegou com sua pipoca em frente ao Farol da Barra. O ex-vocalista da Banda Eva protagonizou, junto com os Irmãos Macêdo, o primeiro encontro de trios do Carnaval 2019.

Os foliões foram à loucura com a música Chame Gente, um clássico do carnaval baiano composto por Moraes Moreira e Armandinho em 1985. Saulo Fernandes deu a largada no desfile dos trios sem cordas e foi seguido pela Banda Eva e Claudia Leitte, esta com figurino azul e vermelho em homenagem ao Esporte Clube Bahia.

Os Mascarados

Grandes artistas da axé music como Bell Marques, Daniela Mercury e as bandas Harmonia do Samba e Cheiro de Amor passaram arrastando o folião pipoca pelo Circuito Barra-Ondina na noite de quinta.

Após uma década afastada do bloco, Margareth Menezes voltou ao comando de Os Mascarados. A agremiação festeja, este ano, 20 anos de folia. Quando os blocos de abadás dominavam os circuitos, Os Mascarados já desfilava sem cordas e convidava o folião a abusar da criatividade e liberdade na confecção das suas fantasias. Com o figurino assinado pelo Atêlie Fabulous, Margareth Menezes homenageou Wakanda, o país africano fictício do filme Pantera Negra.

“Os Mascarados já é uma tradição. Todos os anos preparo uma fantasia especial para este momento. Estou feliz por estarmos festejando duas décadas do bloco junto com Margareth”, falou Alice Santana, 22 , na concentração do bloco, vestida com uma fantasia de anjo.

