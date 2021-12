Estrelas da Axé Music animam sábado de Carnaval na Barra

O sábado de Carnaval, 14, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), foi marcado pelo desfile das estrelas da Axé Music. E o melhor, uma atrás da outra: Ivete Sangalo, Durval Lélys, Bell Marques e Luiz Caldas animaram o início da folia na orla de Salvador.

A musa, ou melhor diva, como ela veio fantasiada neste sábado, abusou do brilho e rosa no seu traje. Com muita elegância, Veveta mostrou a boa forma.

Ela também não deixou de lado a simpatia e brincadeiras com os foliões do Cerveja & Cia, camarotes e pipoca. Ou seja, todos tiveram um pouco da atenção de Ivete.

No repertório, ela cantou sua música desse ano "Pra Frente", além de sucessos da história da Banda Eva, que ela comandou.

Assim como Ivete, Durval também não esqueceu os hits que o consagrou. Ele arrastou o folião na Barra ao som de "Tá pra lá de bragadá", "Dança do Vampiro" e "Hoje é dia do Asa".

Durvalino, que esse ano está em carreira solo, mostrou animação para comandar o bloco Cocobambu.

<GALERIA ID=19856/>

Bell Marques, que segue o mesmo ritmo de Durval em carreira solo, também abusou das músicas do Chiclete com Banana, como "Perfume de Luar" e "Não vou chorar". Essa última canção marcou o ano passado, quando Bell deixou a banda que comandava.

Apesar da ausência dos Chiclete, Bell arrastou os chicleteiros que se mostraram leais ao cantor.

Demonstrando inovação, além dos hits da sua carreira, Bell também ecoou rock e arrocha. Também houve espaço para a música da banda dos seus filhos, Rafa e Pipo Marques, da banda Oito7Nove4, "Se você fosse um peixinho".

Em seguida, o cantor Luiz Caldas, considerado o pai da Axé Music, que celebra 30 anos neste Carnaval, abriu seu desfile no Circuito Dodô. Puxando trio pipoca, ele arrastou uma multidão de foliões. Durante sua passagem pelo Expresso 2222, o cantor fez uma canja da música Vamos Fugir com a cantora Preta Gil.

Outros destaques

Antes das estrelas do Axé Music, o "Princípe do Guetto" Igor Kannário, que esse ano causou polêmica por sua participação no Carnaval, antecipou sua folia e participou da festa no trio do grupo Kart Love.

Ao lado de MC Guimê, Igor Kannário lembrou sua origem no guetto e agradeceu ao apoio dos fãs, que fizeram uma campanha de apoio a ele. O movimento deu certo e o prefeito ACM Neto convidou o cantor para comandar um trio independente na segunda-feira, 16, no Circuito Osmar.

<GALERIA ID=19853/>

Com Kannário mais discreto, sobrou para Tomate manter a irreverência em seu desfile no Circuito Dodô. Ele apostou no "Eu te amo, porra" e outras músicas da sua carreira, como "Coração", que ele gravou na época do Rapazolla.

Samba reggae e sertanejo



Neste domingo, o Circuito Dodô volta a receber o desfile dos blocos. Entre as principais atrações estão o Olodum, Bell Marques (Camaleão), os sertanejos Jorge e Mateus (Fecundança/Pirraça), Harmonia do Samba (Meu e Seu), Durval Lélys (Me Abraça) e Daniela Mercury (Crocodilo).

Armandinho e os Irmãos Macedo também passam pelo circuito com o trio Armandinho Dodô e Osmar. Também em trios independentes estará a sambista Ju Moraes, Paulinho Boca e Baby do Brasil. A programação acontece a partir das 15h.

adblock ativo