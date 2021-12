Estreantes no Carnaval de Salvador, Zé Neto e Cristiano falam sobre turnê e novo DVD

Embora já tenham realizado alguns shows em Salvador, a dupla Zé Neto e Cristiano ainda não tinha se apresentado no Carnaval. Estreantes na folia baiana comandando a noite da segunda-feira, 4, no Camarote Skol Puro Malte, os sertanejos contaram sobre a felicidade de estar na festa, turnê em Salvador e seu novo DVD.

“Sem dúvida nenhuma é uma festa em que todo mundo queria tocar. Povo animado, caloroso demais. Acho que o carnaval de Salvador é o maior do Brasil e estamos muito felizes por mais esta realização na nossa carreira”, afirmou Zé Neto.

Questionados quanto a possibilidade de incluir Salvador na turnê que vem realizando pelo país, os dois revelaram que pretendem colocar a cidade nos planos. De agenda lotada no mês de março, eles voltam à Bahia, na quinta-feira, 7, onde fazem show na cidade de Porto Seguro.

“Queremos sim trazer nossa turnê para Salvador, pois, gostamos muito de tocar na cidade. No show que fizemos no Baile da Santinha em janeiro, vimos uma prévia do quanto o povo foi caloroso. Nossas músicas já estavam na boca da galera, então foi bastante gratificante pra gente”, diz Cristiano.

Aos fãs de Zé Neto e Cristiano, as notícias não poderiam ser melhores. Dentre os projetos previstos dos sertanejos, está a gravação de um novo DVD.

“A gente está preparando um novo DVD. Lá pelo segundo semestre do ano, a galera já pode esperar novidade. Tem muita coisa boa vindo por aí”, prometeu Zé Neto.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

