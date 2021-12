Engarrafamento de trios garante encontro histórico de Daniela e Armandinho

Há males que vem para o bem, já diria o ditado. E foi isso que aconteceu na noite deste domingo, 11, no quarto dia oficial do Carnaval de Salvador. Um atraso no desfile do bloco afro Olodum, que causou um verdadeiro congestionamento de trios no Circuito Dodô (Barra-Ondina), proporcionou um encontro histórico em pleno Farol da Barra, entre o trio Armandinho Dodô e Osmar e o bloco Crocodilo, comandado por Daniela Mercury.

Em bom baianês, o cantor André Macedo já havia reclamado do engarrafamento durante a saída do trio sem cordas. "Dodô e Osmar criaram o trio para andar, e aqui na Bahia ele fica engarrafado", disse ele. André, Armandinho, Aroldo e Betinho iniciaram a apresentação, cantando "Atrás do trio elétrico", mas foram obrigados a interrompê-la na esquina do Farol com a avenida Oceânica, após avistarem a fila de trios parados no percurso.

Lá no fundo, Daniela Mercury despontava com o Crocodilo, que também teve sua saída atrasada cerca de 1h30. Neste momento, Armandinho avisou aos foliões que esperaria o outro trio se aproximar para fazer o encontro. Após ser convidada para dividir o grande palco do Farol com o criador da guitarra baiana, a cantora ressaltou: "Quando eu subi no trio pela primeira vez, em 1982, a guitarra baiana já tocava todas as músicas".

E assim começou um dos momentos mais marcantes deste Carnaval, com os artistas se revezando em seus repertórios e dividindo algumas canções, entre elas "Chame Gente". Milhares de foliões presenciaram o show, que terminou (ou se subdividiu entre seus protagonistas) após a liberação da avenida para o recomeço da programação.

