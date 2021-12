Durval Lélys comanda Cocobambu sem o Asa de Águia

"Tá pra lá de bragadá, quero ver rebolar". Os versos puxados por Durval Lélys na tarde deste sábado, 14, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), foram seguidos pelos foliões da pipoca e do bloco Cocobambu, que ele comanda sem o Asa de Águia.

Mesmo em carreira solo, Durvalino não podia deixar de cantar sucessos de uma das bandas mais tradicionais do Carnaval de Salvador, como "Dança do Vampiro" e "Hoje é dia do Asa" e "Oba vô passear".

<GALERIA ID=19856/>

adblock ativo