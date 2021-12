Durval faz dueto com Brown em homenagem à Axé Music

Em seu terceiro dia de folia, o cantor Durval Lélys, que faz carreia solo este ano, comanda o primeiro dia do Bloco Me Abraça no Circuito Dodô (Barra-Ondina), neste domingo 15.

Em homenagem aos 30 anos da Axé Music, o cantor animou os foliões com as músicas "Fricote", de Luiz Caldas e "Por Causa de Você", de Carlinhos Brown, que faz uma homenagem ao aniversário da Axé Music.

Por falar em Brown, ele subiu no trio de Durval e fez um dueto com ele, cantando "Tuk Tuk", da Timbalada, e "Faraó", lançada em 1987 e interpretada por Margareth Menezes, para levantar os foliões na Barra.

Os sucessos da época de Asa de Águia, como "Cocobambu", não ficaram de fora do repertório de Durvalino

