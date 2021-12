Durval apresenta músicas novas durante desfile na Barra

Em meio a um lindo pôr do sol na Barra no final da tarde deste domingo, 11, o cantor Durval Lelys puxou 'O maior trio elétrico do mundo' no bloco Me Abraça e cantou duas músicas inéditas: a 'Vai meu Brasil' e 'Porque tenho asa'.

A primeira, segundo o músico, é para a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. "Esta música eu estou fazendo para a Copa", explica ele. A música diz "se Deus quiser, o Brasil vai voltar a brilhar. Segura, vai meu Brasil".

Após agitar o bloco lotado com o sucesso 'Dança do vampiro', ele anunciou uma nova música, a "Porque tenho asa', que ele compôs com Carlinhos Brown.

Você pode conferir em tempo real a cobertura do Carnaval de Salvador direto do Portal A TARDE.

