De Diva, Ivete Sangalo arrasta multidão no Coruja

Ivete Sangalo caprichou no modelito nesta segunda-feira, 16, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Puxando o bloco Coruja, a cantora desfilou de Diva, deixando as pernas à mostra e exibindo o belo corpo.

A cantora animou os foliões com canções da Banda Eva como "Não me Conte Seus Problemas", que fez sucesso na voz de Saulo, e "Avisa Lá", do Olodum. Mas os foliões foram ao delírio ao som de "Tempo de Alegria", canção que foi um dos hits do Carnaval de 2014. Ela também levou o Arrocha para a Barra com "Beijo de Hortelã" e "Vingança do Amor", canção de Pablo.

Em cima do trio da cantora, beldades como Bruna Marquezine e Jennifer Nascimento, atriz de Malhação, além do humorista Paulo Gustavo.

