Daniela Mercury faz apresentação inspirada na cultura popular da Bahia

Como não poderia ser diferente, a criatividade e a originalidade mais uma vez fizeram parte do Carnaval de Daniela Mercury. Na noite desta segunda-feira,12, a artista levou para o Circuito Barra-Ondina, no Bloco Crocodilo, a pluralidade da arte de rua, assim como da cultura popular da Bahia.

Ela levou para cima do Triatro (trio-elétrico com teatro) a arte de rua dos grafiteiros Rodrigo e Gringo, a beleza dos Caretas de Praia do Forte (Litoral Norte) e o brilho dos bailarinos do Balé Folclórico da Bahia.

Em conversa com o A TARDE, minutos antes do início do desfile, Daniela enfatizou a importância da valorização e manutenção das expressões que vêm das ruas. "O grafite é uma linguagem muito relacionada à realidade, ao cotidiano, à criatividade e ao sentimento", disse ela.

Vestida de branco e prateado, Daniela deu início ao circuito cantando o 'Canto da Cidade', que este ano completou 25 anos, e, em seguida, levou o público ao delírio entoando a aposta para o Carnaval, a música 'Banzeiro'.

Inspiração

Os bailarinos, também vestidos de branco, a acompanharam em todas as performances e, durante o percurso, enquanto cantavam e dançavam, tiveram suas roupas pintadas pelos grafiteiros, que usaram as cores dos caretas como inspiração. As máscaras foram produzidas por crianças do distrito de Mata de São João (Grande Salvador).

"Para mim, ela é a melhor e mais completa artista do Carnaval de Salvador. Há mais de 10 anos, saiu no Crocodilo. Ela é minha inspiração", afirmou o professor Tiago Reis, 38 anos.

Os amigos Charles Alberto, 37, Sebastião Júnior, 24, e João Paulo, 25, já conheciam o Carnaval de Salvador, mas nunca havia saído no Crocodilo. "Venho para o Carnaval há 13 anos, mas este é o primeiro ano que saio com Daniela", declarou Charles.

Cantora fez do trio um palco para o teatro (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE | 12.02.2018)

