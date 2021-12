Confira as atrações da pipoca no circuito Dodô nesta terça

Nesta terça-feira, 5, os foliões aproveitam o último dia oficial de Carnaval. O Circuito Dodô (Barra-Ondina) receberá diversos trios pipoca que promovem shows gratuitos ao público.

Um dos primeiros a passar pela avenida é o Ara Ketu, que neste ano possui o cantor Dan Miranda como vocalista do grupo. Dan Miranda era integrante da banda Filhos de Jorge e em 2013 deu voz ao hit "Ziriguidum". Canções como "Som do Ara", "Pipoca", "Festa na cidade" e "Toma Lá Dá Cá" estarão no repertório.

A artista Alinne Rosa comemora cinco anos de carreira neste ano. "Estamos levando muita felicidade para a rua, e hoje não será diferente. Quero muita alegria e muito amor na minha pipoca rosa. Cantar para os meus fãs, que sempre me acompanham, em um momento tão especial, vai ser mágico", conta a artista.

Também passarão pela avenida Adriano Rezende, Márcia Castro e do pranchão de Quabales, banda percussiva do Nordeste de Amaralina.

adblock ativo