Com homenagem a Dodô e Osmar, Cheiro de Amor anima a Barra

Vina Calmon fechando o primeiro ano dela como vocalista da banda Cheiro de Amor, homenageou a dupla Dodô e Osmar nesta terça-feira, 17, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). "Vou cantar uma música para as pessoas que começaram tudo isso", e emendou "Chame Gente". Os foliões acompanharam a homenagem e se animaram na Barra.

A cantora desfilou no último dia de Carnaval homenageando a Fauna e a Flora brasileira. Durante o trajeto, ela subiu em uma plataforma do bloco Cheiro de Amor e foi até a altura do público.

