Claudia Leitte e Bell se destacam no último dia de folia

A terça-feira, 17, foi de Claudia Leitte e Bell Marques no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Com um vestido branco de noiva, a cantora puxou o Largadinho e atraiu um grande número de foliões, assim como o ex-vocalista do Chiclete com Banana, que puxou mais uma vez o Camaleão.

Claudia Leitte levou como convidados Sam Alves, vencedor do The Voice 2013, e Kin Lírio, participante da versão 2014 do reality show. Bell animou o público com sucessos da ex-banda e canções da Oito7Nove4, dos filhos Pipo e Rafa.

Xanddy, do Harmonia do Samba, levou o público ao delírio quando cantou "Tudo Nosso, Nada Deles", de Igo Kanário. Ele se vestiu em homenagem às estrelas do axé e cantou "Arerê" e "Baianidade Nagô", sucessos do ritmo que completa 30 anos em 2015. Ainda desfilaram o forrozeiro Wesley Safadão, no Pirraça, e Durval Lelys, no Me Abraça.

Com as ausências de Ivete Sangalo, que foi se apresentar no interior de São Paulo, de Daniela Mercury, que voltou ao Campo Grande após 20 anos, e de Saulo, que também foi para a avenida, a Barra não teve o mesmo brilho dos dias anteriores.

Confira galeria de fotos do Carnaval

