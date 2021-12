Claudia Leitte chega de "anjo" na Barra

A cantora mais uma vez chama a atenção com seus modelitos pra lá de belos no carnaval de Salvador. Nesta sexta-feira, 13, Claudia Leitte, ou Claudinha, como é carinhosamente chamada, entrou no Circuito Dodô (Barra-Ondina) vestida de anjo. O traje inspirado em um anjo da guarda, nas cores branco e prata, foi idealizado por ela em parceria com o estilista Renato Thomas.

Em seu primeiro dia de folia, Valesca será sua convidada e vão cantar juntas "Eu sou a diva que você quer copiar", inclusive, no ano passado, ela também esteve no trio. O MC Guimê também participará da festa no trio de Claudia.

<GALERIA ID=19846/>

adblock ativo