Claudia Leitte canta com Thiaguinho e Luan Santana

Claudia Leitte levou os foliões ao delírio ao se apresentar na noite desta segunda-feira, 16, com Thiaguinho e Luan Santana no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O trio cantou "País tropical" e, após acabarem, os fãs da cantora gritavam que ela é a melhor puxadora de bloco do Brasil.

O início do desfile foi tenso. Com o atraso de 1 hora, Claudia Leitte foi vaiada e pediu desculpas, que logo foram aceitas quando ela começou "Claudinha Bagunceira" e chamou Luan Santana para a primeira particição, na música "Cartório".

Claudia Leitte volta a se apresentar nesta terça-feira, 17, no Circuito Dodô (Barra-Ondina)

