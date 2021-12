Passava das 17h desta quinta-feira, 8, quando, durante o show da cantora Claudia Leitte, o prefeito ACM Neto declarou a abertura oficial do Carnaval 2018. Ao contrário dos anos anteriores, a Barra foi escolhida para, pela primeira vez, ser o local da entrega da chave da cidade ao Rei Momo André Luís Santos.

A passagem simbólica de comando ocorreu no edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, onde está instalado o camarote Expresso 2222. Quebrando uma tradição, a cerimônia festiva não ocorreu no Campo Grande – local onde o governador Rui Costa preferiu estar.

Também conhecido como Dallas, o Rei Momo falou da “satisfação” de alcançar a majestade, após ficar em segundo lugar no concurso do ano passado.

“A emoção é muito grande, depois ter chegado perto em 2017. Esse Carnaval vai ser tudo de bom, com paz e alegria”, afirmou o balofo monarca. A Rainha do Carnaval, a estudante Evelin Oliveira, de 19 anos, também participou da cerimônia ao lado do Reio Momo.

Do alto do trio sem cordas, a cantora Claudia Leitte também comentou a emoção de ser protagonista da abertura da festa pela primeira vez.

“Meu coração está saindo pela boca, pois nunca tive a oportunidade de participar desse momento na minha terra. Não vou falar mais, senão vou chorar”, disse a musa loura.

Circuito Dodô brilha na estreia como palco oficial do Carnaval de Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

Pipoca

A noite do folião pipoca no circuito Dodô (Barra-Ondina) também teve grandes nomes da música carnavalesca baiana, como o trio Armadinho, Dodô & Osmar, o cantor Bell Marques, além de vários trios independentes desfilando.

As atrações fizeram a alegria da estudante Clarissa Ribeiro, 23, que veio de São Paulo curtir a festa pela primeira vez: “Até agora, está sendo uma delícia estar junto com todo esse calor humano de Salvador”.

A segunda edição deste ano do Furdunço também animou o público no circuito Dodô nesta quinta. Entre as atrações, o público curtiu o grupo de pop rock Maglore, o cantor Jau e a banda Àttooxxá – que junto com o Psirico emplacou o sucesso Elas Gostam. A Àttooxxá, cotada para ser uma das revelações deste ano, foi criada pelo DJ e produtor musical Rafa Dias, 29 anos, na época um projeto solo para dar à música baiana uma linguagem eletrônica.

Aos poucos, a iniciativa foi se desenvolvendo e passou a ganhar espaço e força na cena musical baiana, junto com a Baiana System.

