Cheiro de Amor promove desfile de reencontros

O ditado popular 'Eu te conheço de outros carnavais' representa bem como foi a passagem do bloco Cheiro de Amor no circuito Dodô, na sexta-feira, 9. Na verdade, um misto de lembranças e reencontros prevaleceu entre os foliões que aguardavam ansiosamente o início da passagem do Cheiro.

Mas e o amor ? Ah.. esse sentimento que faz bater o coração mais forte e dar aquele friozinho gostoso na barriga foi visível em cada pessoa que seguia atrás, na frente, ao lado ou em cima do trio.

A iniciativa que levou milhares de foliões a lembrarem os antigos sucessos e reencontrar amigos ou amores antigos partiu da agremiação. Em um projeto especial, em homenagem ao bloco que desfilou durante décadas e fez história com os macacões, as mortalhas, fantasias e os abadás temáticos, a banda lançou o Cheiro Híbrido. A ideia era misturar foliões do bloco em épocas diversas.

Iniciativa

Os foliões que optaram em participar da campanha ''Lembre do amor pelo Cheiro” resgataram os abadás que estavam guardados durante muito tempo, e foi justamente as fantasias utilizadas nos antigos carnavais que reuniu uma multidão no Circuito Dodô.

Além disso, o bloco distribuiu cerca de 3 mil abadás customizados para a Pipoca do Cheiro. Um verdadeiro encontro de gerações ocorreu e um misto de emoção em reviver tudo o que foi iniciado nos anos 80.

Ainda na concentração do bloco, a equipe da reportagem de A TARDE conversou com a vocalista Vina Calmon. “Participar dessa festa é uma honra e, também, comemorar os 38 anos do bloco. Vamos cantar músicas antigas, a maioria delas eu nunca tinha cantado, e logo nos ensaios me emocionei bastante. De fato, é um acontecimento único na minha vida”.

Entre vários foliões, uma pessoa chamava a atenção de todos. Usando uma mortalha dos primeiros carnavais do Cheiro, Auxiliadora Malta, 62 anos, ainda sabia as letras da época.

Para ela, participar da pipoca foi como relembrar os antigos carnavais. "Deixei ela guardada de lembrança e nunca imaginava que iria usar um dia. Me sinto realizada e feliz em curtir essa noite maravilhosa".

E a pipoca foi formada, também, por novos foliões. O estudante Leonardo França, 21 anos, veio de Candeias. "Apesar do bloco ser tradicional e fazer sucesso desde os anos 80, eu tenho sorte por participar desse momento”.

