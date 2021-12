Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Timbalada puxam Arrastão

O cacique do Candeal Carlinhos Brown deu início ao Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas nesta manhã, 18.

Brown puxa a multidão de foliões pelo chão da avenida Oceânica, enquanto os músicos tocam em cima do trio, que saiu do Farol da Barra com destino a Ondina.

Entre os sucessos que embalam seus seguidores, o artista já cantou "Ashansú (Obaluaê)" e "Não quero dinheiro, só quero amar", de Tim Maia, além de canções da Timbalada.

"Hoje eu me despeço desse formato de avenida, mas agradeço o carinho de vocês", disse o cacique na passagem pelo circuito.

Ainda nesta manhã, desfilam no percurso a Timbalada, comandada por Denny, e a cantora e musa do Carnaval, Ivete Sangalo.

Ivete vai cantar com convidados especiais durante o desfile, como já se tornou tradição todos os anos. Entre eles estão Alinne Rosa, Levi Lima (Jammil), a sambista Mariene de Castro, o grupo Batifun, o sertanejo Danniel Vieira e a funkeira Valesca Popozuda.

<GALERIA ID=19876/>

adblock ativo