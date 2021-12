Camarote Expresso 2222 recebe Caetano Veloso

O cantor e compositor Caetano Veloso, homenageado pelo Cortejo Afro este ano, retribuiu o carinho dos dirigentes da agremiação e fez a primeira aparição no Carnaval deste ano vestindo a fantasia do bloco.

Com a letra da música Milagres do Povo estampada na vestimenta idealizada pelo presidente da entidade, Alberto Pitta, ele marcou presença, na noite desta sexta-feira, 9, no camarote Expresso 2222.

Acompanhado da esposa, Paula Lavigne, ele foi à varanda para apresentar a festa ao neto José, filho de Moreno. “É uma vista incrível, privilegiada”, disse.

Da varanda, ele era saudado por artistas que desfilavam, como o pagodeiro Igor Kannário, que agradeceu a humildade de Caetano ao assisti-lo. “Eu me espelho em você”, disse Kannário, enquanto apontava para o cantor e pedia aplausos.

Apesar de estar com a fantasia do afro, que desfilou ontem no Centro, Caetano não garantiu participar da nova saída do Cortejo. “No Carnaval, não gosto de me comprometer. Gosto de ficar solto”, brincou.

