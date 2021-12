Cadela policial encontra droga com ambulantes na Barra

Dois ambulantes foram flagrados com drogas no Carnaval. O material ilícito foi encontrado pela cadela Endy, da raça Pastor Belga Malinois, que farejou a maconha em um tabuleiro com chiclete e na mochila de outro suspeito.

Os ambulantes trabalhavam no Porto da Barra na noite desta terça, 13, no momento do flagrante. A cadela trabalhou junto com o Batalhão de Choque.

adblock ativo