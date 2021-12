Brown se despede do Carnaval com Arrastão da Meia-Noite

O cantor Carlinhos Brown se despediu do Carnaval de rua puxando a pipoca na Barra na madrugada desta quarta-feira, 14. O artista disse que pretende fazer uma pausa nas apresentações na folia.

Com muita vibração, o cacique puxou os foliões no Arrastão da Meia-Noite. Sucessos do artista fizeram parte do repertório.

Em 2019, Brown completa 40 anos de folia e disse que pode buscar outras formas de participação no evento.

Começamos o Arrastão ❤️. Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrownoficial) em 13 de Fev, 2018 às 6:24 PST

