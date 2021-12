Brown reclama da PM e ameaça deixar 'formato' atual da folia

Carlinhos Brown, Timbalada, Ivete Sangalo e convidados comandaram, nesta quarta-feira, 18, a última apresentação do Carnaval de Salvador 2015. No mesmo dia, a já tradicional festa do "arrastão", que atraiu uma multidão de foliões, do Farol da Barra até a Ondina, completou 21 anos na folia carnavalesca.

O primeiro a puxar a fila de trios foi o "cacique" Brown, com o cocar luminoso e um par de patins de molas.



O pop star do Candeal iniciou a apresentação pedindo desculpas pelo atraso - o arrastão começou após as 10h30 - motivado, segundo ele, "por orientação da Polícia Militar".



Dando a entender que estaria contrariado com a situação, Brown anunciou, sem dar maiores detalhes, que estaria se despedindo do Carnaval de Salvador naquele "formato".



Ele discursou, microfone em punho, ainda no chão da concentração no Farol: "Estou me despedindo desse formato de Carnaval, pois já dei a contribuição que tinha que dar".

O comentário gerou um burburinho entre os fãs dele que estavam no grupo da mineira Martha Amaral, 27 anos, que não entenderam direito o significado da mensagem.

"Se for verdade, será uma grande perda para o Carnaval da Bahia", lamentou a jovem, que, segundo revelou, deixaria a cidade nesta quinta, 19.



Acompanhado pelos convidados Princess La Tremenda, Luana Monalisa e Ludmillah Anjos, ele iniciou o show ao som de Muito obrigado, axé, mas não deixou de fora sucessos como A namorada.



O assunto PM voltou a ser abordado. "Não podemos confundir a filosofia do militarismo com o cidadão policial militar, que não está em guerra com a gente, mas precisa levar o pão para casa. Não estou fazendo apologia, mas a polícia também deve ver que um garoto com um baseado não é traficante".



E chamou a atenção para a necessidade "de prestar atenção ao que (Igor) Kannário e Márcio Victor estão dizendo nessas comunidades". Por fim, provocado por um profissional que portava credencial de imprensa a "bater continência", Brown se recusou: "Não! Eles é que têm de prestar reverência a mim!".



Corporação



Procurada porA TARDEpara se pronunciar sobre as palavras de Brown, a assessoria de comunicação da PM, por meio de nota, observou que "a orientação do comando é que a ação [policial] tem que se pautar sempre pela legalidade, e eventuais excessos, se comprovados, serão sempre sancionados, obedecendo a regras disciplinares e constitucionais".

