Bell relembra tempos do Chiclete com Banana na Barra

No último dia do Carnaval, Bell Marques relembrou músicas do Chiclete com Banana à bordo do bloco Camaleão. Nesta terça-feira, 17, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o ex-vocalista do Chiclete como "Me dá seu Amor", "Quero Chiclete", "Cara Caramba" , "Perfume ao Luar" e "Voa Voa".

Bell também aproveitou para cantar músicas das crias, os meninos da banda Oito7Nove4: "Se você fosse um peixinho" e "Pedida Perfeita".

