Bell Marques mostra repertório eclético na Barra

No comando do bloco Vumbora, Bell Marques mostrou na noite deste sábado, 14, que está antenado com os sucessos da atualidade, independentemente do estilo musical.

Durante passagem pela Barra, o cantor - que faz sua estreia no Carnaval de Salvador em carreira solo - relembrou canções da história do Chiclete com Banana, como "Perfume de Luar" (Eu quero é te amar/ Me entregar ao prazer/ Adormecer nos teus braços até o dia amanhecer) e "Não vou chorar", mas também fez um repertório eclético, incluindo o rock nacional, com "Erva Venenosa", sucesso na voz de Rita Lee, e também músicas do estilo do momento: o arrocha.

Ele também aproveitou para divulgar a música de trabalho da banda Oito7Nove4, de Rafa e Pipo Marques, "Se você fosse um peixinho".

O bloco não era Os Mascarados, mas muitos foliões que seguem Bell aproveitam o clima de descontração da folia e se fantasiaram no circuito, com boias, chapéus, flores e fantasias de noiva e Minnie.

