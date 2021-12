Bell Marques estreia seu primeiro carnaval solo

O cantor Bell Marques, que este ano faz seu primeiro Carnaval em carreira solo, puxa os foliões do bloco Pra Ficar/Vumbora neste segundo dia da folia. Este ano, Bell fez sua estreia na folia em cima do trio independente no circuito Osmar.

O cantor, que na época do Chiclete com Banana era conhecido por não variar o repertório, desfilou na barra ao som de "Porque Homem Não Chora", do cantor Pablo.

Em seguida o cantor fez uma homenagem à amiga Ivete Sangalo. "Vou cantar agora uma música de uma das maiores cantoras do país. E temos a sorte dela ser baiana", disse bell, cantando "Tempo de Alegria".

